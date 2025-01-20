Общество

76% псковичей поддерживают увеличение размера пособия по уходу за ребенком — опрос

Большинство псковичей поддерживают увеличение размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет до 60% от среднего заработка. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предполагающий повышение размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет до 60% от среднего заработка (сейчас — 40%) и установление минимального размера пособия на уровне регионального МРОТ.

76% опрошенных псковичей поддерживают законопроект, причем женщины чаще мужчин голосуют за инициативу (79% против 73% соответственно). Псковичи в возрасте от 45 лет высказываются за повышение размера пособия чаще тех, кто моложе (77%). Среди опрошенных с доходом от 100 тыс. руб. в месяц сторонников инициативы выше, чем среди тех, кто зарабатывает меньше (78%). Среди имеющих детей в возрасте до 1,5 лет и/или планирующих рождение ребенка, в поддержку законопроекта высказались 85% опрошенных.

4% не поддерживают предложение депутатов. Судя по комментариям, они чаще всего сомневаются в достаточности средств у государства для финансирования подобных выплат: «Пособия увеличивают налоги»; «Откуда деньги брать»; «Сейчас и так достаточно пособий, кто работать будет?» Каждый пятый (20%) затруднился с оценкой инициативы.