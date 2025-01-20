Общество

В Роскачестве рассказали о способах распознать фальшивые приложения банков

Поддельные банковские приложения встречаются на любых телефонах, они выглядят и работают как настоящие, поэтому их сложно распознать. Об этом в среду, 22 января, сообщили в центре цифровой экспертизы Роскачества.

Мошенники создают поддельные банковские приложения, особенно для iPhone, где нет официальных версий. На Android они подделывают дизайн и логотипы настоящих приложений. Уточняется, что признаками подделки являются: малое количество негативных отзывов, ошибки в названии или добавление слова, а также орфографические и пунктуационные ошибки в описании.

Отмечается, что при установке неофициальных банковских приложений пользователи вводят свои личные данные, включая CVV-код, что приводит к краже информации и потере доступа к сервису, а также приложение может стать шпионским, передавая все данные мошенникам, пишет РИА Новости.

«Чтобы защититься от злоумышленников, важно действовать на опережение — заранее распознавать поддельные банковские приложения», — заявил руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.