Общество

Портрет современного студента создали в учебно-консультационном пункте псковского СИЗО-1

В рамках внеурочного цикла «Разговоры о важном» в псковском следственном изоляторе прошло мероприятие, посвященное Дню Татьяны. Памятная дата отмечается 25 января и объединяет несколько событий: самые известные именины и популярный церковный праздник, а также День российского студенчества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Как рассказала классный руководитель учебно-консультационного пункта СИЗО-1 Наталья Афанасьева, аудитории был представлен фильм о жизни и подвиге мученицы Татианы, а также видеоинтервью с ректором МГУ Виктором Садовничим, где он рассказал об уникальной атмосфере университета и его достижениях. В завершение урока обучающиеся создали «Портрет современного студента», а полученные знания отразили на информационном тематическом стенде.

«Главная цель любого урока – образовательная и познавательная. Сегодня мы структурировали представления о студенчестве, рассмотрели это понятие как значимый этап взросления и необходимости получения знаний по выбранной специальности. Кроме этого, вспомнили исторические и библейские факты», - отметила педагог.