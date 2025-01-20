Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Обследования без очередей и хамства
«Лёгкая кухня»
Завтраки в «Гельдте»
Итоги 2024 Псковские медиа
Работа на «Горводоканале»
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Отпечаталось В сердце
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
Расширение перекрестка Инженерной – Индустриальной
Платное лечение
100 самых Влиятельных псковичей
 
 
 
ещё Общество 20.01.2025 16:080 Настоящая зима в Псковскую область может прийти в феврале 22.01.2025 12:240 Юношей из Псковской области приглашают на обучение в военную академию Росгвардии 22.01.2025 12:190 48% псковичей считают себя успешными людьми — опрос 22.01.2025 12:180 С обсуждения перспектив развития опорного вуза региона начнётся первая в 2025 году сессия Собрания 22.01.2025 12:130 ВОЗ: Случаи передачи птичьего гриппа от человека к человеку пока не фиксируются 22.01.2025 12:120 Фармкомпании в Псковской области не разрешили поставлять лекарство без патента
 
 
 
Самое популярное 15.01.2025 15:520 Интерактив: Гнилой зуб на фоне виниров 15.01.2025 11:352 Первый заместитель главы Псковского района Святослав Колинко покинул свой пост 15.01.2025 11:160 Убийство помощника машиниста расследуют псковские следователи 16.01.2025 22:430 В Пскове временно перекрыт Рижский проспект 21.01.2025 10:300 Электричество по лимиту
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Фармкомпании в Псковской области не разрешили поставлять лекарство без патента

22.01.2025 12:12|ПсковКомментариев: 0

Комиссия Псковского управления Федеральной антимонопольной службы России рассмотрела жалобу ООО «АлькорФарм» на действия государственного казенного учреждения здравоохранения Псковской области «Управление лекарственного и медицинского обеспечения». Жалобу признали необоснованной, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УФАС. 

По мнению ООО «АлькорФарм», его права и законные интересы нарушили при подведении итогов электронного запроса котировок.

На заседании комиссии Псковского УФАС установили, что ООО «АлькорФарм» предложило поставить лекарственный препарат «Осимертиниб» для социального обеспечения граждан. Препарат защищен Евразийским патентом на изобретение № 024421, держателем которого является «АстраЗенека АБ», что свидетельствует о том, что предложенный к поставке лекарственный препарат нарушает исключительные права патентообладателя.

Кроме того, на дату вынесения комиссией решения известно, что ФАС России решением от 2 ноября 2024 года признала действия ООО «АксельФарм» по вводу в гражданский оборот лекарственного препарата «Осимертиниб» с незаконным использованием изобретения «АстраЗенека АБ», без согласия правообладателя на такое использование, нарушающими статью 14.5 закона «О защите конкуренции». ООО «АксельФарм» выдали предписание, запрещающее вводить в гражданский оборот лекарственный препарат «Осимертиниб» до окончания срока действия патента «АстраЗенека АБ».

Таким образом, на момент подачи заявки на участие в закупке у владельца регистрационного удостоверения на препарат «Осимертиниб» отсутствовало разрешение правообладателя на использование изобретения, следовательно, предложение закупки ООО «АлькорФарм» осуществили с нарушением исключительных прав правообладателя патента, что нарушает действующее законодательство Российской Федерации.

Комиссия Псковского УФАС России признала жалобу необоснованной.

Теги: #УФАС России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пользуетесь ли вы замедленными / запрещенными в РФ соцсетями и платформами?
В опросе приняло участие 100 человек
22.01.2025, 12:330 По нацпроекту в Псковской области на ремонт дорог направили более 26 млрд рублей 22.01.2025, 12:240 Юношей из Псковской области приглашают на обучение в военную академию Росгвардии 22.01.2025, 12:220 Куда ведут старинные ступени, узнают псковичи во Дворе Постникова 22.01.2025, 12:190 48% псковичей считают себя успешными людьми — опрос
22.01.2025, 12:180 С обсуждения перспектив развития опорного вуза региона начнётся первая в 2025 году сессия Собрания 22.01.2025, 12:130 ВОЗ: Случаи передачи птичьего гриппа от человека к человеку пока не фиксируются 22.01.2025, 12:120 Фармкомпании в Псковской области не разрешили поставлять лекарство без патента 22.01.2025, 12:090 Коммунальные службы проводят расчистку улиц Великих Лук от снега
22.01.2025, 12:070 Цены на лососевую икру в РФ продолжили снижение после новогодних праздников 22.01.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Анализируй этно»: Гусары с пейсами 22.01.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 22 января 22.01.2025, 11:510 Инспекция труда Псковской области вынесла предостережение в отношении ООО «Ремстимул»
22.01.2025, 11:460 Новогоднюю ель демонтируют в Великих Луках 22.01.2025, 11:450 Олег Савельев: У людей исчезают опасения по поводу муниципальной реформы 22.01.2025, 11:350 За неделю в Псковской области выявлено более 2,5 тысячи случаев ОРВИ 22.01.2025, 11:270 Ручную гранату идентифицировали в Новосокольниках
22.01.2025, 11:270 Химический ожог глаз получил работник на великолукском предприятии 22.01.2025, 11:190 Расписание пригородного поезда Новосокольники – Дно изменится до 27 января 22.01.2025, 11:120 Одноклассники запустили мини-приложение для знакомств 22.01.2025, 10:560 20 коз спасли при возгорании надворной постройки в Печорах
22.01.2025, 10:530 «Эхономика»: Артем Тарасов о планах развития псковского аэропорта 22.01.2025, 10:510 В ГД поддержали введение штрафов до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков 22.01.2025, 10:420 Замыкание в холодильнике могло стать причиной возгорания дома в куньинской деревне 22.01.2025, 10:410 13% жителей СЗФО вернулись к трудовым будням с плохим настроением — опрос
22.01.2025, 10:380 Росстат назвал самые подорожавшие за 2024 год продукты 22.01.2025, 10:330 «Анализируй этно»: Гусары с пейсами 22.01.2025, 10:270 Женщина пострадала при пожаре в стругокрасненской деревне Ксти 22.01.2025, 10:150 Портрет современного студента создали в учебно-консультационном пункте псковского СИЗО-1
22.01.2025, 10:080 Комитет Госдумы не поддержал запрет курения на остановках и у подъездов 22.01.2025, 09:530 Изучить антологию токкаты и фуги предлагают псковичам на органном концерте 22.01.2025, 09:431 В Роскачестве рассказали о способах распознать фальшивые приложения банков 22.01.2025, 09:340 76% псковичей поддерживают увеличение размера пособия по уходу за ребенком — опрос
22.01.2025, 09:200 «Михайловское» зовёт всех на Татьянины именины 22.01.2025, 09:000 Белоруссия заняла долю почти в 100% импорта молочной продукции в Россию 22.01.2025, 08:400 Налоговая амнистия принесет в бюджет только 10 млрд в 2025 году 22.01.2025, 08:300 Депутат Госдумы обратился в СКР России с просьбой расследовать убийство Лермонтова
22.01.2025, 08:140 Трамп собирается «довольно скоро» поговорить с Путиным 22.01.2025, 08:000 Мошенники создали фишинговые сайты с «монетами Трампа» 22.01.2025, 07:300 Собаку подбросили в Дом культуры в деревне Родина 22.01.2025, 07:000 День авиации войск ПВО России отмечают 22 января
21.01.2025, 22:241 ООО «СитиИнвестГрупп» убирает Псков от снегопада 21.01.2025, 22:000 Юных музейщиков Псковской области приглашают стать участниками смены в «Орленке» 21.01.2025, 21:430 Монах Агапит пропал в Печорах 21.01.2025, 21:390 Об угрозе срыва путины беспокоятся рыбаки Псковской области
21.01.2025, 21:210 Жители Псковской области рассказали, что для них рабочее место мечты 21.01.2025, 21:010 Реставрация церкви Сорока Мучеников Севастийских продолжается в Печорах 21.01.2025, 20:430 К более чем 850 домам подвели газ в Псковском районе в 2024 году 21.01.2025, 20:250 Многодетным семьям Псковской области предлагают рассказать о своих традициях в Москве
21.01.2025, 20:061 Авария произошла у псковского ТРК Фьорд Плаза 21.01.2025, 19:540 Жителя Псковского района наказали за неуплату алиментов на содержание дочери 21.01.2025, 19:410 Две аварии произошли одновременно в Пскове 21 января 21.01.2025, 19:350 Шеф-повара Пскова оценят кулинарное мастерство молодёжи на конкурсе «Сытый студент»
21.01.2025, 19:210 «Гонки по вертикали»: мифология против истории, выборы в КПРФ и «Яблоко» под прессингом. ВИДЕО 21.01.2025, 19:200 «Кузница» о тарифах на ЖКУ: сколько не платим, всё мало? ВИДЕО 21.01.2025, 19:060 «Гонки по вертикали»: мифология против истории, выборы в КПРФ и «Яблоко» под прессингом 21.01.2025, 19:000 Как часто нужно мыть и стирать детские игрушки, ответил врач-педиатр
21.01.2025, 18:590 Председатель псковского «Яблока»: Мы не голосуем против всего, что предлагается – это глупость 21.01.2025, 18:420 Пожарные спасли более двухсот голов животных при возгорании на ферме в Великолукском районе 21.01.2025, 18:400 Игорь Максимов: Всегда идет борьба между социальщиной и реальной экономикой 21.01.2025, 18:151 Реплика Константина Калиниченко: Печорская водонапорная башня
21.01.2025, 18:080 «Гайд-парк» с Артуром Гайдуком: Что 2025 год готовит псковскому «Яблоку»? ВИДЕО 21.01.2025, 17:560 Пскович получил два года лишения свободы за смертельное ДТП 21.01.2025, 17:401 Порхович предстанет перед судом за изнасилование и убийство 11-летней девочки 21.01.2025, 17:380 При наезде Mitsubishi на опору ЛЭП в Псковском районе пострадала пожилая пассажирка 
21.01.2025, 17:360 Ремонт в котельной №20 в Пскове завершат в 2025 году 21.01.2025, 17:300 «Почту России» оштрафовали на 200 тысяч рублей за неисполнение работ по ремонту «Дома связи» в Пскове 21.01.2025, 17:280 Новые животные появились в великолукской квартире, откуда забрали 5 собак и 6 кошек 21.01.2025, 17:140 Появились фото с места ДТП с опрокинувшейся Lada Kalina в Псковском районе
21.01.2025, 17:130 Псковское «Яблоко» не будет бойкотировать и пытаться сорвать муниципальные выборы 21.01.2025, 17:110 В путешествие по картинной галерее зовут псковичей 26 января 21.01.2025, 17:070 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 января 21.01.2025, 17:010 Псковичам рассказали, как понизить плату за электроэнергию
21.01.2025, 16:550 Воду отключат на улице Дружбы в Великих Луках 22 января 21.01.2025, 16:510 Председатель псковского «Яблока»: Мы давно разошлись с релокантами 21.01.2025, 16:260 Производство молока увеличилось на 84% в Псковском районе за 5 лет 21.01.2025, 16:230 Сбившего троих человек гдовича заключили под стражу
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru