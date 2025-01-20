Общество

Фармкомпании в Псковской области не разрешили поставлять лекарство без патента

Комиссия Псковского управления Федеральной антимонопольной службы России рассмотрела жалобу ООО «АлькорФарм» на действия государственного казенного учреждения здравоохранения Псковской области «Управление лекарственного и медицинского обеспечения». Жалобу признали необоснованной, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УФАС.

По мнению ООО «АлькорФарм», его права и законные интересы нарушили при подведении итогов электронного запроса котировок.

На заседании комиссии Псковского УФАС установили, что ООО «АлькорФарм» предложило поставить лекарственный препарат «Осимертиниб» для социального обеспечения граждан. Препарат защищен Евразийским патентом на изобретение № 024421, держателем которого является «АстраЗенека АБ», что свидетельствует о том, что предложенный к поставке лекарственный препарат нарушает исключительные права патентообладателя.

Кроме того, на дату вынесения комиссией решения известно, что ФАС России решением от 2 ноября 2024 года признала действия ООО «АксельФарм» по вводу в гражданский оборот лекарственного препарата «Осимертиниб» с незаконным использованием изобретения «АстраЗенека АБ», без согласия правообладателя на такое использование, нарушающими статью 14.5 закона «О защите конкуренции». ООО «АксельФарм» выдали предписание, запрещающее вводить в гражданский оборот лекарственный препарат «Осимертиниб» до окончания срока действия патента «АстраЗенека АБ».

Таким образом, на момент подачи заявки на участие в закупке у владельца регистрационного удостоверения на препарат «Осимертиниб» отсутствовало разрешение правообладателя на использование изобретения, следовательно, предложение закупки ООО «АлькорФарм» осуществили с нарушением исключительных прав правообладателя патента, что нарушает действующее законодательство Российской Федерации.

Комиссия Псковского УФАС России признала жалобу необоснованной.