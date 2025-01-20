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Психолог рассказал, что делать, если ребенок всего боится

Страхи – это естественная часть взросления, и каждый ребенок переживает их по-своему. Что делать, если страхи становятся слишком навязчивыми и мешают повседневной жизни, ответила консультант по сну BabySleep, психолог в сфере развития и теории привязанности Татьяна Чхиквишвили.

«Прежде всего, нужно понять, что именно означает "всего боится". В каких именно ситуациях появляются страхи? Понаблюдайте за ребенком: важно уловить, что он чувствует, в какие моменты он ощущает себя неуверенно, какие сигналы подает, когда нуждается в поддержке», - советует эксперт.

Татьяна Чхиквишвили привела несколько стратегий, которые помогут справиться со страхами ребенка.

«В первую очередь, обратите внимание на эмоции ребенка. Даже взрослому бывает трудно объяснить свои переживания в моменты стресса. А ребенку это сделать еще сложнее», — объясняет эксперт.

Прежде чем начать обсуждать страхи, важно помочь ребенку успокоиться.

«Часто мы инстинктивно говорим "ничего страшного, успокойся", но это может восприниматься как обесценивание чувств. Ребенку важно чувствовать, что его переживания ценны и важны», - подчеркнула психолог.

Она объяснила, как помочь ребенку успокоиться: «Прежде всего, привлеките его внимание. Когда эмоции переполняют, он может вас не слышать».

Стоит опуститься на уровень глаз ребенка, позвать его по имени и дождаться момента, когда он сможет установить с родителем контакт глазами.

«Обнимите его или просто погладьте. Если он отталкивает вас, не настаивайте. Просто оставайтесь рядом и дайте ему время на то, чтобы он сам пришел к вам», - рекомендует Татьяна Чхиквишвили.

Важно снижать общий уровень тревожности у ребенка, создавать предсказуемую и стабильную среду.

«Распорядок дня, регулярные часы сна и приема пищи могут значительно снизить уровень тревожности», — отмечает психолог.

Кроме того, специалист подчеркнула важность нормального сна. Если у ребенка есть проблемы со сном, это может привести к ночным кошмарам и частым пробуждениям. Если не получается наладить здоровые условия для сна самостоятельно, рекомендуется обратиться к профессиональному консультанту по детскому сну, пишет RuNews24.ru.

«Он поможет выстроить индивидуальную стратегию, учитывая возрастные и личностные особенности вашего ребенка», — резюмирует Татьяна Чхиквишвили.

Также важно, чтобы ребенок всегда ощущал, что родители готовы прийти на помощь.