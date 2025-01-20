Общество

На ремонт школы №13 в Пскове готовы выделить почти 115 млн рублей

На капитальный ремонт муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя образовательная школа №13» могут выделить 114 754 027 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в области госзакупок.

В контракт входят демонтажные работы, работы по замене инженерных сетей, по обеспечению пожарной безопасности объекта и общестроительные работы, в числе которых произведут замену дверных проемов, оконных рам и подоконников.

Также планируется отремонтировать потолки и стены. По договору, подрядчик произведет разборку полов и установку новых из керамогранита.

Исполнителя определят 11 февраля. Отремонтировать школу должны до 1 сентября 2025 года. Срок завершения контракта - 31 декабря.