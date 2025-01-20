Общество

Политика Гозмана* и журналиста Аскерова* внесли в список террористов и экстремистов

Политик Леонид Гозман* и бывший участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* пополнили список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Обновленные данные опубликованы на официальном сайте ведомства 22 января.

Вместе с ними в перечень включили еще 19 человек. Теперь в нем числятся 16 406 физических лиц и 630 организаций.

Гозмана* добавили в реестр иностранных агентов Минюста РФ 6 мая 2022 года, а Аскерова* — 9 декабря 2022 года.

В апреле 2022 года в Следственном комитете России сообщили, что в отношении Аскерова* было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Следствие установило, что не позднее 6 апреля 2022 года журналист опубликовал в соцсетях заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, пишет «Парламентская газета».

* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России