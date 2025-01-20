Общество

Пособия по беременности студенткам могут повысить до 235 тысяч рублей

В соответствии с законопроектом, разработанным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, предлагается увеличить размер декретных выплат для студенток-очниц. В зависимости от региона размер выплат составит от 74,9 до 235,4 тысяч рублей.

Основная особенность законопроекта - изменение правила расчёта пособия. В настоящее время декретные выплаты осуществляются образовательными организациями из федерального и региональных бюджетов. Размер пособия зависит от стипендии, которая в среднем составляет от 2000 до 5000 рублей в месяц. Законопроектом предлагается увеличить размер пособия до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, где проживает студентка. При этом размер стипендии не учитывается.

Так, в Липецкой и Тамбовской областях, где установлен в этом году наименьший прожиточный минимум в размере 16 тысяч рублей, размер выплаты составит почти 74,9 тысяч, а на Чукотке, где прожиточный минимум самый высокий (около 50,5 тысяч), - 235,4 тысяч, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Изменения потребуют дополнительных расходов из федерального бюджета, указывается в финансово-экономическом обосновании к документу. По оценкам Минтруда, в первый год необходимо будет 631,4 миллиона рублей, что позволит выплачивать повышенное пособие 7 тысячам мам, проходящих очное обучение, пишут «Известия».

В ближайшее время законопроект о повышении декретных выплат для студенток будет размещён для общественного обсуждения. Ведомство планирует внести документ в Государственную Думу в весеннюю сессию. Учитывая, что проект разработан по поручению президента, он может быть принят в приоритетном порядке и вступить в силу уже к началу нового учебного года.