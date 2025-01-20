Общество

В январе 180 тысяч псковичей получили пенсию в увеличенном размере

В январе 2025 года отделение Социального фонда России по Псковской области на 7,3% проиндексировало страховые пенсии 180 тысяч жителей региона. Средний размер страховой пенсии по старости составил 23 258 рублей, страховой пенсии по инвалидности — 13 842 рубля, по случаю потери кормильца —16 670 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения фонда.

«У каждого пенсионера прибавка к пенсии индивидуальна и зависит от размера пенсии. Чем выше приобретённые в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и сумма прибавки к ней после индексации. Каждый пенсионер может увидеть размер своей пенсии с учетом индексации в личном кабинете на портале госуслуг», — пояснил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Кроме того, с января увеличилась фиксированная выплата и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента, которые входят в итоговую сумму страховой пенсии. Фиксированная выплата — это установленная законом сумма, которая гарантированно выплачивается к страховой пенсии. В 2025 году она составляет 8 728,73 рубля. Пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, а также людям с инвалидностью I группы, фиксированная выплата к пенсии выплачивается в двойном размере.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — это параметр, по которому оценивается каждый календарный год трудовой деятельности гражданина. Он зависит от размера страховых взносов, которые уплатил работодатель на обязательное пенсионное страхование. Чем выше зарплата, — тем больше начисляется ИПК. Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента в 2025 году составляет 142,76 рубля.

Особенностью прошедшей индексации стало ее распространение на работающих пенсионеров.

Отделение СФР по Псковской области провело индексацию страховых пенсий в беззаявительном порядке, жителям региона не пришлось никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получать выплаты в увеличенном размере.