Общество

Умер директор ООО «Дновский муниципальный рынок» Владимир Кучмистов

Директор ООО «Дновский муниципальный рынок» Владимир Кучмистов ушел из жизни 22 января, сообщается в Telegram-канале главы Дновского муниципального округа Михаила Шауркина.

Владимир Кучмистов. Фото: Михаил Шауркин / Telegram

«Его жизнь была тесно связана с Дновским районом. Свою трудовую деятельность в администрации Дновского района он начал в 1996 году. Трудился на различных должностях: был заместителем главы администрации района, председателем комитета по управлению муниципальным имуществом, начальником экономического отдела», - отметил Михаил Шауркин.

С 2010 по 2021 год Владимир Кучмистов трудился в администрации городского поселения «Дно». Под его руководством успешно реализовывались десятки крупных инфраструктурных проектов, которые положительно повлияли на общую картину жизни в муниципалитете, позволили решить целый комплекс проблем благоустройства и создания комфортных условий жизни на территории Дновского муниципального округа, отметил Михаил Шауркин.

«Владимир Николаевич был грамотным специалистом и надёжным наставником. Он умел находить общий язык с самыми разными людьми, решал проблемы, которые подчас казались неразрешимыми. Владимир Николаевич был очень честным, открытым, добрым, но и принципиальным человеком. Его неутомимая энергия, энтузиазм позволили сделать очень много добрых дел. Он внёс огромный вклад в развитие местного самоуправления. Он знал все проблемы города, не боялся поднимать острые вопросы, старался всегда откликнуться на просьбы жителей. И у него это достойно получалось!» - добавил глава округа.

В период с 2021 по 2025 год Владимир Кучмистов возглавлял МУП «Дновский районный рынок», а затем ООО «Дновский муниципальный рынок».

«Стремился сделать всё возможное для развития и финансовой стабильности вверенного ему предприятия. Светлая память об этом деятельном и талантливом руководителе, коллеге и Человеке с большой буквы останется в сердцах тех, кто его знал. Выражаю искренние соболезнования родным и близким!» - подчеркнул Михаил Шауркин.

Прощание состоится 25 января в 12.00 в храме Архангела Михаила, в 13.00 на территории городского кладбища.