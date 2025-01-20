Общество

Несколько ветеранов в Псковской области получат автомобили с ручным управлением

Несколько ветеранов в Псковской области получат автомобили с ручным управлением. Об этом руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас появилась возможности обеспечивать ветеранов такими техническими средствами реабилитации как автомобиль с ручным управлением. В настоящий момент у нас в регионе приобретен такой автомобиль, он переоборудован. Первая группа, это четыре человека, проходит обучение, они получают знания по управлению автомобилем с ручным управлением. После обучения они получат водительское удостоверение с соответствующей пометкой. Через государственный фонд они будут обеспечены такими транспортными средствами», – рассказала Надежда Васильева.

Она отметила, что феврале 2024 года на площадке фонда была открыта и начала свою работу Ассоциация ветеранов специальной военной операции.