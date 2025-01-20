Общество

В Госдуму внесли проект о запрете рекламы тарологов

Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается запретить рекламу услуг «тарологов», также предлагается развить механизмы по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, содержащих такую информацию, документ доступен в думской электронной базе.

«Законопроектом вносятся изменения и дополнения в два федеральных закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и № 38-ФЗ "О рекламе", направленные на запрет рекламы услуг "таролога" и развитие механизмов выявления и блокировки ресурсов, содержащих предложения о предоставлении услуг "таролога", в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - сказано в пояснительной записке.

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В документе отмечается, что «таролог» - это лицо, которое с помощью определенных действий и манипуляций, проведенных с картами «таро», предсказывает будущие события и анализирует текущие жизненные ситуации человека и дает ему рекомендации для принятия им решений по различным направлениям: отношения в семье, отношения с коллегами по работе, режим и состав питания, финансовые и иные советы, пишет РИА Новости.

По мнению автора инициативы, исходя из моральных, этических, нравственных и духовных норм современного российского общества, услуги «таролога» относятся к категории вымыслов. В тексте законопроекта добавляется, что большая часть общества расценивает такой вид деятельности в качестве разновидности мошенничества.