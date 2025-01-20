Общество

Общий размер материнского капитала в 2025 году составит 912 тысяч рублей

Общий размер материнского капитала составит 912 тыс рублей в 2025 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Повысится и материнский капитал. Его общий размер составит в 2025 году 912 тысяч рублей. Это почти на 80 тысяч больше, чем в (2024 - ред.) году», - сказал Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.

Он отметил, что 1 февраля сумма сертификата на первого ребенка увеличится на 60 тысяч, составит сумму до 690 тысяч рублей, пишет РИА Новости. При рождении второго ребенка семья, которая ранее не оформляла сертификат, дополнительно получит почти 222 тысячи рублей.