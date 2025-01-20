Общество

Псковичам напомнили об опасности выхода на лед

Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России регулярно проводят работу с гражданами Псковской области в целях минимизации риска несчастных случаев на водных объектах и обеспечения безопасности жителей и гостей региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: МЧС Псковской области

Сегодня в рамках профилактического выезда на побережье Псковского озера начальник отдела безопасности людей на водных объектах Юрий Покатов напомнил гражданам об опасности выхода на лед водоемов в период действия запретов, введенных муниципальными образованиями.

Рыбакам раздали информационные материалы с напоминанием о том, что нарушение установленных правил грозит не только привлечением к ответственности, но и трагедией - температурные колебания создают высокий риск происшествий.

«Увлечения должны быть не только приятными, но и безопасными!» - отметили в МЧС