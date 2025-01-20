Общество

С 1 февраля изменятся цены на проездные в пригородных поездах Псковской области

С 1 февраля изменяется стоимость абонементных проездных документов, действительных для проезда в поездах пригородного сообщения по территории Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Стоимость абонементных проездных документов изменится для проезда в поездах пригородного сообщения по территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской областей и Республики Карелия.

«Уважаемые пассажиры! Обращаем Ваше внимание, что предварительная продажа абонементных билетов осуществляется за 30 дней до начала действия билета. Подробно с информацией о стоимости абонементных проездных документов вы можете ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте компании», - сообщили в РЖД.