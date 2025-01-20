Общество

Годовые премии получили 4 из 10 работающих псковичей – опрос

4 из 10 псковичей получили премии по итогам 2024 года. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Пскова.

43% псковичей действительно получили премии. Нужно отметить, что количество премированных уже второй год подряд бьет рекорды: в условиях дефицита кадров работодатели стремятся удерживать персонал, применяя методы материальной мотивации.

О получении премии респонденты моложе 35 лет рассказывали чаще тех, кто старше (44%). Псковичей с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц премировали активнее, чем тех, кто зарабатывает больше (53%).