Книгу «Пепел Ланевой горы» презентуют в Пскове

Книгу «Пепел Ланевой горы» Никиты Алексеева презентуют в Пскове 24 января. Об этом отец автора Юрий Алексеев написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Юрий Алексеев
Книга рассказывает о трагедии деревни неподалёку от Пскова, сожжённой вместе с жителями 22 октября 1943 года эстонскими карателями в отместку за нападение на них партизан. В книге представлены воспоминания очевидцев и материалы следствия, которые помогают понять масштабы произошедшего.
Трагедия деревни Ланёва Гора произошла 22 октября 1943 года. Каратели 1-го и 3-го взводов 37-го полицейского батальона, сформированного из эстонских националистов, расстреляли и сожгли 55 человек, из которых больше половины были дети.
Причиной трагедии стала месть. За несколько дней до этого отряд под командованием Ивана Воробьёва организовал на подъезде к Ланёвой Горе засаду на немецкую автоколонну. При этом погибло 11 гитлеровцев, ответной мерой оккупационных властей стало решение стереть эту деревню с лица земли, а её жителей уничтожить.
О трагедии Ланёвой Горы сегодня напоминает мемориал на краю деревни.