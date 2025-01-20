Общество

Книгу «Пепел Ланевой горы» презентуют в Пскове

Книгу «Пепел Ланевой горы» Никиты Алексеева презентуют в Пскове 24 января. Об этом отец автора Юрий Алексеев написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Юрий Алексеев

«У сына Никиты вышла первая книга "Пепел Ланевой горы". Писали к 80-летию трагедии, а напечатать удалось в год 80-летия Победы. Большое спасибо Маше Боговой, это она смогла пробиться. Влад Богов оформлял эту книгу. Мы его дизайн оставили неприкосновенным. Сама тема очень тяжела, но текст Никита сделал легко читаемым», - написал Юрий Алексеев.

Книга рассказывает о трагедии деревни неподалёку от Пскова, сожжённой вместе с жителями 22 октября 1943 года эстонскими карателями в отместку за нападение на них партизан. В книге представлены воспоминания очевидцев и материалы следствия, которые помогают понять масштабы произошедшего.

Трагедия деревни Ланёва Гора произошла 22 октября 1943 года. Каратели 1-го и 3-го взводов 37-го полицейского батальона, сформированного из эстонских националистов, расстреляли и сожгли 55 человек, из которых больше половины были дети.

Причиной трагедии стала месть. За несколько дней до этого отряд под командованием Ивана Воробьёва организовал на подъезде к Ланёвой Горе засаду на немецкую автоколонну. При этом погибло 11 гитлеровцев, ответной мерой оккупационных властей стало решение стереть эту деревню с лица земли, а её жителей уничтожить.

О трагедии Ланёвой Горы сегодня напоминает мемориал на краю деревни.