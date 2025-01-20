Общество

Женщин в Пскове приглашают на банную церемонию «Русские напевы»

Специальная банная церемония «Русские напевы» состоится в Гельдтовой бане в Пскове 8 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации бани, уникальная по своему формату и атмосфере банная церемония для женщин пройдет здесь впервые.

«Церемония начнется с подготовки: с прогрева ног, аромата трав под мелодичные звуки, помогающие настроиться. Каждая гостья сможет погрузиться в ощущение, когда важным становится голос своего тела, мыслей и ароматов. Мягкий пар и коллективные аромапарения с особыми банными заговорами погрузят еще больше в ощущение тела», - отмечают в Гельдтовой бане.

Галотерапия, свечи, ароматы трав дополнят картину. И главное – особая гостья, создающая особую атмосферу старинными русскими напевами. Фольклорное пение и калейдоскоп тактильных ощущений помогут, возможно, впервые в жизни ощутить себя настоящую, цельную, убрать из жизни мирские тревоги и переживания, полноценно погрузиться через звук в разные состояния: глубина, убаюкивание, задор.

«Пройдя всю церемонию, вы ощутите не только расслабление, но наполненность, заряд энергии и силы. А в завершение гостей ждем чаепитие и традиционные банные угощения», - отметили в Гельдтовой бане.

Запись на церемонию уже открыта по телефону: +7-(8112)-33-17-05. Количество мест строго ограничено.

Адрес: Псков, улица Милицейская, 16.

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