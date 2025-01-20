В Псковской области почти 5 тысяч саженцев запрещены к ввозу на территорию РФ

На российско-белорусской границе в фитосанитарном контрольном пункте Лобок в Невельском районе государственный инспектор управления Россельхознадзора запретил ввоз 4870 саженцев плодово-ягодных деревьев и кустарниковых растений, сообщили Псковской Ленте Новостей пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзор
В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля должностным лицом ведомства было установлено, что на перевозимые саженцы отсутствовали маркировочные этикетки и фитосанитарный сертификат, подтверждающий соответствие ввозимой растительной продукции единым карантинным требованиям.
Ввоз 4870 саженцев на территорию ЕАЭС запрещен.