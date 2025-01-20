Общество

Путин призвал привлекать иностранных студентов для обучения в России

Надо активно привлекать иностранных студентов и аспирантов для обучения в России, заявил президент России Владимир Путин.

В пятницу Путин посещает Московский государственный университет, который 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Ежегодно 25 января отмечается и День российского студенчества, пишет РИА Новости.

«Следует и дальше активно привлекать иностранных студентов и аспирантов для обучения в России, предлагать им все лучшее, что накопила отечественная система классического образования и в области естественных, и, конечно, гуманитарных наук», - сказал Путин на заседании попечительского совета МГУ.