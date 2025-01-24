Общество

В Госдуме разрабатывают ГОСТ по тюбингам из-за их травмоопасности

В Госдуме работают над созданием ГОСТа по тюбингам из-за их травмоопасности, сообщила первый зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи Татьяна Буцкая.

«Мы разрабатываем ГОСТ по тюбингам. Смысл ГОСТа в том, что существует проблема: когда вы садитесь в ватрушку, у вас голова находится ниже, чем ноги. Вы не видите, куда летите, поэтому конструкция той ватрушки, которая продается, она должна быть такая, чтобы человек, который сидит в ней, он видел, куда летит. Второе — что нет возможности затормозить», — сказала Татьяна Буцкая.

Как считает депутат, тюбинги, которые существуют сейчас, должны быть частью аттракциона «зимняя горка». Этот вид развлечения более надежный, ведь ватрушка летит по безопасной траектории, на пути ребенка нет никаких преград, пишет РИА Новости.

Буцкая уточнила, что к созданию ГОСТа привлекут специалистов, они будут работать над тем, чтобы у ватрушки были опции: возможность затормозить и слезть, если впереди есть препятствие.