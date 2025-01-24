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Общество

Ученикам из Псковского района показали, как отличить фальшивые купюры от настоящих

25.01.2025 18:20|ПсковКомментариев: 0

В рамках проведения общероссийской акции «Студенческий десант» учащиеся МБОУ «Тямшанская гимназия» посетили с экскурсией ОМВД России по Псковскому району, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве. 

Фото здесь и далее: ОМВД России по Псковскому району

Ребятам, в актовом зале, о своей работе рассказал начальник ЭКГ ОМВД России по Псковскому району. Он пояснил какие виды экспертизы существуют, рассказав про особенности каждой из них.

Далее с помощью микроскопа показал отличительные признаки денежных купюр и напоследок показал работу дактилоскопического порошка. На улице ребят ожидал врио начальника отделения Госавтоинспекции, который продемонстрировал служебный автомобиль, желающие даже посидели внутри автомобиля, после ребятам была продемонстрирована работа алкотестера. После чего напомнил учащимся правила дорожного движения.

В конце ребятам старший специалист ГРЛС ОМВД России по Псковскому району рассказала о работе в ОМВД России по Псковскому району, а также, что необходимо делать для поступления в ведомственные вузы МВД России.

До учащихся доведены основные схемы мошенничеств, совершаемых дистанционным путем:

  • «родственник попал в беду»;
  • «взлом личного кабинета в Госуслугах»;
  • «просьба одолжить денег в различных социальных сетях»;
  • «продление срока действия сим-карты»;
  • «поменять медицинский полис или пройти диспансеризацию»;
  • «ваша банковская карта заблокирована/прекращение ложной транзакции или оформление онлайн кредита»;
  • «перевода денежный средств на безопасный счет», а также как не вестись на указанные схемы.
Источник: Псковская Лента Новостей
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