Общество

Некоторые вузы России будут начислять дополнительные баллы за достижения при поступлении

Некоторые вузы России начнут начислять дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении.

Как сообщает агентство, в РГГУ, РЭУ, РГСУ и НИУ ВШЭ планируют начислять баллы на целевое обучение за участие в профориентационных мероприятиях, а в РАНХиГС дополнительные баллы будут начислены победителям и призерам олимпиады для студентов организаций среднего профессионального образования по финансовой грамотности «МоиФинансы».

В МГТУ дополнительные десять баллов будут давать за золотую и серебряную медаль, а в РУДН абитуриенты могут рассчитывать на баллы за сертификат о прохождении демонстрационного экзамена, пишет ТАСС.