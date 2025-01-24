Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание за антисанитарию в квартирах

В Госдуме разрабатывают законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, в том числе предусмотреть увеличение штрафов до 500 тысяч рублей за антисанитарию в квартирах, заявил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«На основании поступающих обращений и в рамках полномочий депутатами Госдумы ФС РФ разрабатывается проект федерального закона "О внесении изменений в КоАП РФ". Законопроектом будет предусматриваться ужесточение ответственности граждан, должностных лиц, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридических лиц за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий сооружений и транспорта, а также несоблюдение правил пользования жилыми помещениями, самовольные переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме в десять раз», - рассказал Колунов.

Он добавил, что согласно действующему законодательству, для физических лиц предусмотрены штрафы от 500 до 1500 рублей. По его мнению, подобные штрафные санкции не способствуют предупреждению и пресечению противоправных деяний и защите интересов граждан в данной сфере, кроме того, недобросовестные действия таких лиц приводят к снижению рыночной стоимости, стоимости аренды помещений, собственниками которых являются законопослушные граждане, пишет РИА Новости.

Парламентарий отметил, что согласно разрабатываемому проекту, штрафы для физических лиц могут составить до 25 тысяч рублей, для юридических лиц - до 500 тысяч рублей.

Кроме того, Колунов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой обращение, содержащее данное предложение на отзыв.

«Прошу вас предоставить позицию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по данному вопросу и оказать содействие в его нормативном закреплении», - сказано в обращении.

В документе отмечается, что принятие изменений в действующее законодательство позволит сократить число нарушений и будет способствовать защите прав законопослушных граждан.