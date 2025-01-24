Общество

Как защититься от мошенников в мессенджерах, рассказали псковичам

Мессенджеры — это не только удобный способ общения, но и место, где мошенники пользуются доверием и неосведомленностью пользователей в своих целях. С каждым годом схемы обмана становятся всё более изощрёнными, поэтому важно быть настороже и знать, как защитить себя от злоумышленников. О том, какими методами пользуются мошенники и как не попасться на их уловки, рассказал старший эксперт МегаФона по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.

Фото: МегаФон

«В первую очередь следует быть осторожными с незнакомыми контактами. Если вы получили сообщение от неизвестного аккаунта, не спешите сразу же отвечать. Посмотрите, что от вас хочет человек. Подозрительный контакт, особенно если он предлагает вам что-то бесплатно, пытается напугать или срочно требует денег, — это первый повод для беспокойства. Также мошенники могут получить доступ к знакомому вам аккаунту из списка контактов или Telegram-каналу и отправлять сообщения от его имени», - рассказал Борис Лопатин.

Уже длительное время популярный сценарий – отправка сообщений сотрудникам от имени руководителя организации. Для убедительности в фото профиля добавляют фотографию реального руководителя. Кейсы с использованием дипфейков пока еще не массовые, но также применяются. Особенно в целевых атаках на пользователей, которые наиболее интересны мошенникам. Поэтому при получении сообщений или поступлении видеозвонков от якобы знакомого контакта нужно постараться связаться с отправителем другими способами и уточнить, действительно ли он отправлял эти сообщения и звонил.

Также стоит с осторожностью относиться к QR-кодам, призывающим присоединиться к групповому чату. Кроме управляющих компаний, кафе, поликлиник и других организаций такие объявления могут распространять и мошенники. С помощью QR-кода они могут украсть аккаунт со всеми данными.

«Однако даже если вы уверены в том, что вступаете в надежный чат, то никогда не разглашайте там личную информацию. Мошенник может появиться в чате позднее и использовать информацию о его участниках для создания персонализированных атак. Часто они анализируют ваши сообщения в группах или каналах и начинают действовать, опираясь на полученные сведения. Избегайте обсуждения личных или финансовых вопросов, деталей из жизни, особенно если вы не уверены в безопасности чата», - рекомендует эксперт.

Опасными могут быть и ссылки, файлы и картинки, которые присылают незнакомые люди или пересылают знакомые. Мошенники часто используют фишинговые ссылки, которые выглядят как обычные сайты, но на самом деле они ведут на фальшивые страницы и формы авторизации для кражи данных. То же самое касается документов и картинок. При открытии таких файлов запускается программа, которая также похитит личную информацию. «Не переходите по подозрительным ссылкам и не открывайте файлы, присланные от неизвестных отправителей. Даже если сообщение пришло от вашего друга или родственника, лучше уточнить у него напрямую, что это за файл, прежде чем что-то скачивать», - подчеркнул Борис Лопатин.

Помимо вышеописанного, нужно не забывать обновлять свои приложения и включить двухфакторную аутентификацию. Разработчики регулярно выпускают обновления безопасности, чтобы исправить найденные уязвимости, а двухфакторная аутентификация поможет дополнительно защитить аккаунт, так как для входа в профиль будет нужно ввести код из СМС или из письма, пришедшего по электронной почте, и добавить пин-код или облачный пароль в настройках мессенджера.

«Если аккаунт уже увели, постарайтесь действовать оперативно. Например, проверьте, остались ли активные сессии в Telegram на любых ваших устройствах. В первые 24 часа мошенники не смогут разлогинить вас на новом устройстве, а вы сможете завершить сеансы на незнакомых устройствах в настройках мессенджера. В противном случае необходимо будет обращаться в службу поддержки мессенджера и попросить контакты, которым писали мошенники от вашего имени, также пожаловаться на аккаунт. Всегда сообщайте о мошенниках. Это поможет не только вам, но и другим пользователям», - отмечает специалист.

В мессенджерах важно соблюдать осторожность. Нужно помнить, что мошенники всегда ищут способы обмануть доверчивых пользователей. «Чем больше вы будете осведомлены о возможных угрозах, тем легче сможете защитить себя и своих близких от подобных ситуаций. Не забывайте про простые правила безопасности, и ваше общение будет безопасным и комфортным», - заключил Борис Лопатин.