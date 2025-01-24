Общество

Скончался Игорь Янковский

Скончался Игорь Янковский, который приходился племянником народному артисту СССР Олегу Янковскому и был частью известной актёрской семьи, пишет Telegram-канал Shot.

Предположительно, смерть наступила в результате борьбы с онкологическим заболеванием, от которого он страдал в последние годы. Несколько дней назад его в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

Янковский был одним из инициаторов создания Российской Ассоциации Рекламных Агентств (АКАР), занимая её президентский пост с 2004 года. Свою карьеру в рекламной индустрии он начал ещё в 90-х годах.