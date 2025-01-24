Общество

Охранное предприятие в Пскове рисковало получить статус недобросовестного из-за человеческого фактора

Муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированный заказчик» предоставило в Псковское УФАС России документы в отношении ООО «Охранное предприятие "Стаф-Альянс Псков"» для включения в реестр недобросовестных поставщиков в связи с уклонением от подписания контракта на оказание услуг по обеспечению охраны территории Псковской городской свалки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в итоге компанию не стали признавать недобросовестной.

Согласно пояснениям, которое ООО «Охранное предприятие "Стаф-Альянс Псков"» предоставило комиссии управления, общество не имело намерения уклоняться от исполнения контракта, неподписание в установленный срок контракта произошло ввиду человеческого фактора. При этом на расчетный счет заказчика была перечислена сумму для обеспечения исполнения контракта. Также общество пояснило, что имеет безупречную репутацию. За последние 3 года исполнено 5 государственных контрактов. Сведения о включении в реестр недобросовестных поставщиков ранее в антимонопольный орган не поступали. Также общество предоставило документы о наличии необходимого штата сотрудников для добросовестного исполнения контракта.

Комиссия Псковского УФАС России, учитывая пояснения сторон и то, что сведения в отношении ООО «Охранное предприятие "Стаф-Альянс Псков"» поступили впервые, посчитала возможным сведения в реестр недобросовестных поставщиков не включать.