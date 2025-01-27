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Общество

Международный день защиты персональных данных отмечают 28 января

28.01.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 28 января отмечается Международный день защиты персональных данных. Этот праздник был учреждён с целью напомнить пользователям о необходимости соблюдения правил поведения в интернете, которые помогают защитить их виртуальную и реальную жизнь.

Мошенники придумали новую схему получения данных пациентов : Псковская Лента Новостей / ПЛН

В некоторых странах этот праздник называется «День конфиденциальности». Решение отмечать его было принято 26 апреля 2006 года комитетом министров Совета Европы. Эта дата соответствует годовщине подписания Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных».

Конвенция стала первым международным обязывающим инструментом в сфере защиты персональных данных. Она определила механизмы защиты прав человека на неприкосновенность его личной жизни и предоставила определение понятия «персональные данные».

Персональные данные — это любая информация о физическом лице, включая фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес проживания, семейное и социальное положение, данные о доходах, образовании, состоянии здоровья и профессии. До появления интернета и электронных баз данных эта информация хранилась на бумажных носителях в архивах разного уровня. Поэтому вероятность несанкционированного доступа к ней была невысока. Но в век цифровых технологий появились такие преступления, как кража паролей и личных данных пользователей, продажа компьютерных баз данных и другие.

Персональные данные непрерывно подвергаются обработке в различных сферах, таких как труд, отношения с органами управления, здравоохранение, покупка товаров или услуг, путешествия или использование интернета.

Основными принципами обработки и защиты персональных данных, предлагаемыми указанной Конвенцией, являются добросовестность и законность получения и обработки персональных данных, а также их хранение для определённых и законных целей и использование в соответствии с этими целями, пишет calend.ru.

Защита персональных данных должна осуществляться с применением соответствующих мер безопасности, чтобы предотвратить случайное или несанкционированное уничтожение, потерю, доступ, модификацию и распространение персональных данных.

В связи со стремительным развитием информационной и телекоммуникационной сферы, внедрением новых технологий, глобализацией и интеграцией, Конвенция стала основой для дальнейшего развития регулирования в сфере защиты персональных данных.

Международное сообщество пришло к выводу, что Конвенция должна оставаться простым, кратким и технологически нейтральным инструментом, признавая при этом новые характеристики современных и будущих технологий.

Теги: #праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
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