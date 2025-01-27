Общество

Роспотребнадзор отсудил почти 4 млн рублей в пользу псковских потребителей

В управлении Роспотребнадзора по Псковской области подвели итоги судебной практики по защите прав потребителей в регионе за 2024 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Специалистов Управления Роспотребнадзора по Псковской области привлекают суды общей юрисдикции к участию в рассмотрении гражданских дел для дачи заключений по ним в целях защиты прав потребителей. В 2024 году было дано 83 таких заключения. На конец года рассмотрено 42 дела, по которым специалистами Управления Роспотребнадзора по Псковской области давались заключения.

Анализируя тематику судебных дел, в рассмотрении которых принимало участие Управление Роспотребнадзора по Псковской области, можно сделать вывод о том, что превалируют споры в сфере услуг – 69% от общего числа. Соответственно на долю торговли приходится 31%. Наибольшее число исков в сфере услуг относится к бытовым услугам (строительство, изготовление мебели, ремонт и т.д.) и спорам в сфере ЖКХ – по 12% от числа всех потребительских исков.

Денежная сумма, присужденная в пользу потребителей по удовлетворенным искам, составила почти 4 миллиона рублей, из них в счет компенсации морального вреда присуждено более 200 тысяч рублей.

Кроме того, Управлением Роспотребнадзора по Псковской области в 2024 году было подано 24 исковых заявления в защиту прав потребителей. На конец 2024 года судами рассмотрено 22 таких иска, и все они удовлетворены в полном объеме. Всего присуждено около 2 миллионов рублей, при этом компенсация морального вреда составила почти 250 тысяч рублей.

Также в 2024 году подано 8 исков в защиту неопределенного круга потребителей: