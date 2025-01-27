Общество

Размер первой в своей жизни зарплаты помнят 61% псковичей – опрос

61% псковичей помнят, какую сумму получили в свою первую в жизни зарплату. Женщины чаще мужчин отмечают этот момент (66% против 56%).К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

С возрастом люди склонны забывать детали, связанные с первым заработком. Среди респондентов до 35 лет 66% помнят сумму своего первого заработка, а среди респондентов старше 45 лет — 59%.

На что же люди тратят свою первую зарплату?

Оказалось, что чаще всего они покупают одежду (11%) и продукты (10%). По 7% респондентов рассказали, что потратили деньги на семейные нужды и технику. 6% отдали деньги родителям или партнёру. 5% потратили деньги на подарки близким, 4% — на оплату коммунальных услуг, 3% — на себя.

По 2% респондентов рассказали, что потратили первую зарплату на путешествия и накопления. По 1% потратили деньги на обучение, сладости, угощения, телефон и погашение долгов. Ещё 1% поделились воспоминаниями о том, как отметили первую зарплату с друзьями.

Некоторые люди купили на первую зарплату велосипед, часы, духи или отдали деньги на благотворительность.

Женщины чаще мужчин тратили первую зарплату на одежду (12% против 10%), бытовые нужды (10% против 4%) и обучение (2% против 1%). Они также чаще передавали деньги родителям или партнёру.

Мужчины же чаще тратили первую зарплату на продукты (14% против 6% среди женщин), технику (8% против 5%) и погашение долгов (2% против 0%).