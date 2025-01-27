Общество

Более 300 человек посетили мероприятия ко Дню студента в Пскове

Праздник, посвящённый Дню студента, объединил в Пскове более 300 молодых людей. Мероприятия, организованные Псковским городским молодёжным центром, прошли в креативном пространстве «Лофт» и кафе-столовой стадиона «Машиностроитель», сообщили Псковской Ленте Новостей в молодежном центре.

Фото здесь и далее: молодежный центр Пскова

День начался с разнообразных активностей в «Лофте»: участники могли сделать памятные фото на фотозоне, поучаствовать в танцевальных баттлах, сыграть в настольные игры и лотерею, а также создать видеоролики в формате 360°. Особое внимание привлекла площадка, посвящённая российским студенческим отрядам и трудовым отрядам подростков, где гости узнали больше о различных профессиях через интерактивные игры.

После обеда в «Лофте» состоялась интеллектуальная викторина на тему кино и музыки, в которой приняли участие 12 команд. Интрига сохранялась до последнего момента, пока команды «ЛОФТители», «Снежный кот» и «Анаконды» не заняли первые три места.

Во второй половине дня эстафету принял традиционный конкурс кулинарного мастерства «Сытый студент», прошедший в кафе-столовой стадиона «Машиностроитель». Двенадцать команд, включающих студентов ссузов, вузов и даже школьников, соревновались в приготовлении блюд из ограниченного набора ингредиентов.

По итогам голосования жюри лучшими были признаны следующие команды: самая молодая команда «Красотки» от МБОУ СОШ имени Л. И. Малякова №24 заняла первое место, команда «Кулинарный режим», представляющая Псковский филиал Университета ФСИН России, забрала серебро, а команда «Скобарочки» от колледжа ПсковГУ – бронзу.

Также стоит отметить команду «Коперские Еноты», которая получила награду за лучшую группу поддержку, а команда «Скобарочки» дополнительно удостоилась приза зрительских симпатий. Специальный подарок в виде подарочного сертификата от владельца ресторана «ЛёвенЪ» Евгения Васильева получила сборная команда «Коты, Кванты и Конструкции».

Завершением праздничных мероприятий стал квартирник, где талантливые молодые исполнители города — Арина Хоботова, Алёна Любина, Александра Кубилюс, Лев Прудникович, Кирилл Иванов, Вероника Войтехова и Юрий Николаев — исполнили популярные хиты под аккустическую гитару. Финальным аккордом вечера стало караоке, где каждый мог спеть любимую песню.