Общество

Итоги конкурса творческих работ «Моя семья» подвели в Псковской области

Псковское областное отделение Российского детского фонда объявило призёров и победителей конкурса творческих работ «Моя семья». Конкурс запустили в конце 2024 года и приурочили к празднованию Дню отца и Дню матери. Конкурс проходил в рамках одноимённого проекта детского фонда «Моя семья», поддержанного Фондом президентских грантов, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении фонда.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Всего в конкурсе творческих работ приняли участие 105 учеников 8-11 классов образовательных и интернатных учреждений Островского, Опочецкого, Красногородского, Пыталовского, Пушкиногорского, Порховского и Палкинского районов, а также города Пскова.

Конкурс проходил в трёх номинациях: рисунок, художественная декламация, поделка (аппликация).

В номинации «Рисунок» участники конкурса рисовали портреты мам, изображали на рисунке идеальный семейный отдых, любовь и заботу со стороны родителей.

Три призовые места в этой номинации заняли воспитанницы Порховской специальной школы-интерната: Елизавета Яковлева (16 лет) с рисунком «Моя семья», Анастасия Боброва (15 лет) с рисунком «Семья на отдыхе» и Александра Андреева (16 лет) с рисунком «Милая мамочка».

В номинации «Художественная декламация» участники читали стихотворения, посвящённые родителям, семье.

В этой номинации члены жюри не смогли выбрать три призовых места. 2-е место пришлось разделить между двумя конкурсантами.

Первое место занял воспитанник Красногородской специальной школы-интерната Иван Борисов. Он прочитал юмористическое стихотворение «Папа сходил в садик». Второе место разделили Юлия Меньшикова из Пушкиногорской санаторной школы-интерната и Виталий Васильев из СОШ №7 имени В. Н. Пушкарева, города Остров. Третье место заняла Елена Колтунова из Качановской средней школы, Палкинского района.

В третьей номинации конкурса – поделка (аппликация) – участники представили работы из пластилина, фетра, атласных лент. А некоторые рисовали большие плакаты, используя семейные фотографии.

Первое место заняла Ольга Волкова (14 лет) с работой «Мамочка любимая – солнышко моё» из МБОУ «Полонская СОШ» (Порховский р-н). Второе место – София Оверченко (15 лет) из Центра детского творчества Порховского района. А третье место – Екатерина Медведева (17 лет) с работой «День рождения в кругу семьи» из Опочецкой общеобразовательной школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке.

Победители во всех номинациях получили в подарок наборы для творчества и дипломы победителей, а участники – отмечены сладкими призами и дипломами за участие.

«Конкурс творческих работ «Моя семья» проводился, чтобы у подростков была дополнительная возможность рассказать о важности родителей в их жизни, показать им свою любовь, поздравить мам и пап с праздниками. Детский фонд благодарит всех участников конкурса творческих работ, их наставников за активность и любовь к творчеству!» - отметили в отделении детского фонда.