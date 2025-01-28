Общество

Более 11 млрд рублей выделили Псковской области из федерального бюджета

Чуть больше 11 млрд руб выделили Псковской области из федерального бюджета на реализацию национальных проектов, об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников на январском совещании по реализации нацпроектов в регионе.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Это на 12 центов меньше предыдущего года.

«Но как всегда бывает цифра не окончательная и по мере утверждения перечня мероприятий мы ожидаем её корректировку в большую сторону, единственное хочу обратить внимание автоматически это не произойдёт, поэтому от всех нужна личная включенность, если нужно частном формате, поэтому всем руководителям до конца марта необходимо согласовать все свои планы с федеральными ведомствами», - сказал губернатор.