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Общество

Фишинговую рассылку запустили со взломанного сообщества Ozon

29.01.2025 10:52|ПсковКомментариев: 0

Злоумышленники получили несанкционированный доступ к аккаунту сотрудника службы поддержки официального сообщества Ozon во «ВКонтакте» в ночь на 29 января. В результате была запущена фишинговая рассылка.

В компании предупреждают пользователей о необходимости избегать перехода по подобным ссылкам, пишет News.ru.

«Сегодня ночью злоумышленники получили доступ к аккаунту сотрудника службы поддержки официального сообщества ВК и запустили фишинговую рассылку. Мы в курсе ситуации, и сейчас доступ восстановлен, а рассылка прекращена. Фишинговые сообщения, отправленные пользователям, были удалены. Если вы получили сообщение от мошенников, ни в коем случае не переходите по ссылкам», — заявили в Ozon.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о взломе официального аккаунта Ozon в социальной сети «ВКонтакте». Пользователям были направлены сообщения от имени компании с предложением перевести крупную сумму денежных средств в честь «‎годовщины Ozon» с предварительной оплатой пошлины. Пользователи сообщали о списании денежных средств с карт после выполнения указанных процедур.

Теги: #взлом
Источник: Псковская Лента Новостей
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