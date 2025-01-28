Общество

Фишинговую рассылку запустили со взломанного сообщества Ozon

Злоумышленники получили несанкционированный доступ к аккаунту сотрудника службы поддержки официального сообщества Ozon во «ВКонтакте» в ночь на 29 января. В результате была запущена фишинговая рассылка.

В компании предупреждают пользователей о необходимости избегать перехода по подобным ссылкам, пишет News.ru.

«Сегодня ночью злоумышленники получили доступ к аккаунту сотрудника службы поддержки официального сообщества ВК и запустили фишинговую рассылку. Мы в курсе ситуации, и сейчас доступ восстановлен, а рассылка прекращена. Фишинговые сообщения, отправленные пользователям, были удалены. Если вы получили сообщение от мошенников, ни в коем случае не переходите по ссылкам», — заявили в Ozon.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о взломе официального аккаунта Ozon в социальной сети «ВКонтакте». Пользователям были направлены сообщения от имени компании с предложением перевести крупную сумму денежных средств в честь «‎годовщины Ozon» с предварительной оплатой пошлины. Пользователи сообщали о списании денежных средств с карт после выполнения указанных процедур.