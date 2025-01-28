Фишинговую рассылку запустили со взломанного сообщества Ozon

Злоумышленники получили несанкционированный доступ к аккаунту сотрудника службы поддержки официального сообщества Ozon во «ВКонтакте» в ночь на 29 января. В результате была запущена фишинговая рассылка.
В компании предупреждают пользователей о необходимости избегать перехода по подобным ссылкам, пишет News.ru.
Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о взломе официального аккаунта Ozon в социальной сети «ВКонтакте». Пользователям были направлены сообщения от имени компании с предложением перевести крупную сумму денежных средств в честь «годовщины Ozon» с предварительной оплатой пошлины. Пользователи сообщали о списании денежных средств с карт после выполнения указанных процедур.