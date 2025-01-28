Общество

В Госдуме россиян призвали чаще обращаться к врачам

При первых симптомах заболевания необходимо обращаться к врачу, а не заниматься самолечением, ведь своевременное обращение за медицинской помощью является шагом к долгой и активной жизни, рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.

«Многочисленные медицинские исследования подтверждают, что раннее выявление заболеваний, а в особенности таких серьезных, как онкологические, сердечно-сосудистые и другие, самым прямым образом влияет на продолжительность и качество жизни человека. А поэтому уже при первых симптомах необходимо обращаться к врачу, а не заниматься самолечением. Ведь своевременное обращение за медицинской помощью — это шаг к долгой и активной жизни. И чем раньше мы обратимся к врачу, тем лучше будет результат», - сказала Фролова.

Парламентарий добавила, что своевременно оказанная квалифицированная медицинская помощь позволяет предотвратить целый ряд осложнений. По ее мнению, только врач может грамотно назначать лечение, а при необходимости корректировать его в зависимости от течения заболевания и индивидуальных особенностей организма. Фролова уточнила, что именно это помогает предотвратить нежелательные последствия и развитие осложнений в дальнейшем, пишет РИА Новости.

«Отдельно хочу сказать о важности профилактических мероприятий. Лично для меня это не просто обычный поход к врачу, а "золотой ключик" к качественному долголетию. Благодаря диспансеризации каждый человек может получить полную картину своего состояния здоровья и выявить заболевания, протекающие бессимптомно, а также факторы риска их развития. Помните, что здоровье — самое ценное, что есть у каждого из нас, его нужно беречь», - заключила она.