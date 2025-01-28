В Госдуме россиян призвали чаще обращаться к врачам

При первых симптомах заболевания необходимо обращаться к врачу, а не заниматься самолечением, ведь своевременное обращение за медицинской помощью является шагом к долгой и активной жизни, рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.
Парламентарий добавила, что своевременно оказанная квалифицированная медицинская помощь позволяет предотвратить целый ряд осложнений. По ее мнению, только врач может грамотно назначать лечение, а при необходимости корректировать его в зависимости от течения заболевания и индивидуальных особенностей организма. Фролова уточнила, что именно это помогает предотвратить нежелательные последствия и развитие осложнений в дальнейшем, пишет РИА Новости.
«Отдельно хочу сказать о важности профилактических мероприятий. Лично для меня это не просто обычный поход к врачу, а "золотой ключик" к качественному долголетию. Благодаря диспансеризации каждый человек может получить полную картину своего состояния здоровья и выявить заболевания, протекающие бессимптомно, а также факторы риска их развития. Помните, что здоровье — самое ценное, что есть у каждого из нас, его нужно беречь», - заключила она.