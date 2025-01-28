Общество

Александр Козловский: Работа ТОСов – забота о своей малой Родине

Работа территориальных общественных самоуправлений - это забота о своей малой Родине, отметил в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Поздравляю всех ТОСовцев с 9-летием со дня создания Общероссийской ассамблеи развития территорий и общественного самоуправления! За этот сравнительно небольшой срок наша ассамблея окрепла и выросла количественно, стала примером для других объединений» - написал Александр Козловский.

Он добавил, что в Псковской области ТОСовское движение развивается большими темпами: уже реализованы сотни народных инициатив.

«Наша работа – забота о своей малой Родине. Мы объединяем неравнодушных и целеустремленных людей, делаем наши города и села благоустроенными и комфортными для проживания! Желаю ОАТОС высоких результатов! С праздником!» - подытожил свое поздравление парламентарий.