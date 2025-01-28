Общество

Александр Козловский: Иностранные слова на вывесках — ловкий маркетинговый ход

Поправки в закон «О государственном языке Российской Федерации» в части обеспечения защиты русского языка и ограничения использования заимствованных слов в публичном пространстве обсудили на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле, сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram-канал Александра Козловского

«На сегодняшний день происходит активное и достаточно агрессивное использование вывесок, надписей, размещение информации о проводимых акциях, скидках и распродажах на иностранном языке. Рекламные щиты, вывески на магазинах, названия жилых комплексов и элементов планировочной структуры, в том числе наименования застраиваемых микрорайонов и кварталов, повсеместно пестрят привлекающими внимание иностранными словами. Это ловкий маркетинговый ход», - высказался депутат.

При этом защита и поддержка русского языка как государственного языка страны, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка и противодействие излишнему использованию иностранной лексики указом президента России отнесены к задачам государственной культурной политики, заметил он.

«С коллегами поддержали поправки в законопроект», - рассказал Александр Козловский.