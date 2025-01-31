Общество

«Зверьё моё»: Следовая работа с немецкой овчаркой

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) 30 января и была посвящена спортивной дрессировке собак. В студию пришли тренер по следовой работе Светлана Григорьева и её немецкая овчарка Псковланд Омина.

Гостья рассказала об особенностях породы, подготовке животных к соревнованиям и способах добиться успеха в различных дисциплинах. В чём заключается обучение следовой работе, и какими качествами должен обладать пёс, который планирует этим заниматься? К чему готовиться хозяину? Чем отличаются спортивные собаки от обычных компаньонов? Почему важно следить за их здоровьем? Об этом и многом другом - в текстовой версии.

О надёжности и наградах

- Светлана, добрый день! Познакомьте нас со своим спутницей.

- Это немецкая овчарка Псковланд Омина. Ей уже 7 лет. Она много раз имела деток. В основном, мы с ней занимаемся спортом. Она имеет дрессировку по послушанию, защите и следовой работе. Сейчас готовится к высшему уровню по следовой работе IGP-FH — это международный норматив, который мы планируем начать сдавать в летний сезон и выступать, возможно, на соревнованиях. Это очень контактная, хорошая собака, с ней нет проблем ни в быту, ни с детьми, и в спорте, в принципе, тоже. То есть, это собака, которая полностью отвечает стандарту породы немецкая овчарка. Она и компаньон, и работник, и охранник своего двора.

- О спорте поговорим чуть позже. У вас питомник — значит, есть другие животные?

- У меня было четыре немецких овчарки, двое, к сожалению, были старенькие и в прошлом году от нас ушли. Остались Омина и ее дочка Псковланд Тея. Ещё для души завели небольшую собачку керн-терьера, тоже девочку. Она ещё молодая, ей всего годик. По своему характеру совсем не уступает немецким овчаркам, несмотря на то, что маленькая.

- Расскажите, почему вы решили создать питомник? И почему именно это порода - немецкие овчарки?

- Это давно было, питомник зарегистрировала в 2006 году. Мне всегда хотелось выступать с собаками своего разведения, потому что так я знаю, что вырастет из щенка, мне нужны собаки, надежные в работе и удобные в быту. Родоначальница моей линии - Джета Ласт Хатхи, с которой я много выступала. Для меня это идеал немецкой овчарки. В её детях я хочу сохранить эту линию и работать со своими собаками. А немецкая овчарка, потому что это универсальная порода, с ней и в спорте комфортно и надежно, и в быту она отвечает всем требованиям. С ней всегда можно найти общий язык, она легко поддается дрессировке.

- Получается, вы создавали питомник изначально под спорт, чтобы заниматься с собаками, не просто «на диван», как говорится?

- Да, конечно. Дрессировкой занимаюсь с детства, у нас всегда в доме были собаки. Сначала дворняжки, потом восточноевропейские овчарки. После был небольшой перерыв, когда я училась в институте, затем вышла замуж, ребёнок родился, но потом опять снова завели собак. Дрессировкой занималась всегда, потому что крупная собака служебной породы должна быть выдрессирована, без этого нельзя. Это своего рода даже «оружие», управлению которым нужно обучаться.

- Вы говорили, что ваших щенков ждут годами и далеко за пределами области — с чем связана такая популярность немецких овчарок?

- На самом деле, немецких овчарок в России и за рубежом много, найти собаку не проблема. Просто у каждого человека есть свои предпочтения, кому-то нравятся собаки именно моего разведения, потому что я выступаю со своими животными, то есть, виден результат. Но поскольку вязки осуществляются достаточно редко (у меня нет самоцели заниматься очень много разведением), кто-то, кто хочет щенка конкретно от моих собак, бывает, ждёт.

- Вы много лет занимаетесь дрессировкой, выступаете, участвуете в различных соревнованиях. Знаю, что список наград у вас очень большой. Расскажите о самых ярких.

- Самое яркое, это, наверное, в 2012 году мы стали с Джетой универсальными чемпионами России. Это первая большая победа была, с достаточно молодой собакой мы выиграли всероссийские соревнования. Потом многократно становились чемпионами России. Но самое высокое достижение – в составе сборной России мы выступали на восьми международных стартах чемпионатов мира и Европы. В 2017 году с Джетой заняли третье место по следовой работе в составе сборной в личном зачете.

- Благодаря чему удалось добиться таких успехов, как вы считаете?

- Во-первых, труд, труд и ещё раз труд. Во-вторых, качество собаки должно соответствовать тому уровню, который нужно достичь в том или ином виде дрессировки. То есть, научить ходить по следу можно практически любую собаку, у которой нет проблем с носом. Но для того, чтобы дойти до высокого уровня, собака должна обладать определенными качествами.

- Среди наград мелькают благодарности министра спорта, за какие заслуги?

- Во-первых, за то, что я много лет выступала в составе сборной России, и мы ни разу не подвели, всегда были в квалификации со своими собаками. Выступала с Джетой и Мустангом, её сыном. Также я много занимаюсь тренерской работой, обучаю других людей дрессировать своих собак, учить следовой работе.

О дрессировке и соревнованиях

- Вы являетесь тренером по следовой работе, что она подразумевает? Чему вы учите людей и их питомцев?

- Я обучаю людей тому, как достичь больших успехов в следовой работе со своей собакой, алгоритмам подготовки животных, с чего начинать и к чему должны в итоге прийти. Есть определенная методика. Я провожу теоретические занятия в аудитории, практическая работа осуществляется в полях.

- Знаю, что вы работаете не только на территории нашего региона.

- С тренерской работой я объехала всю Россию и в Белоруссии была, от Находки до Бреста.

- Вы говорите, что обучаете алгоритмам. Расскажите об этом подробнее? К примеру, приходит к вам человек с новой собакой, они вообще ничего ещё не знают. С чего все начинается?

- Начинается с объяснения собаке, что такое след в принципе, и почему она должна идти по следу именно этого человека. Находим, подбираем мотивацию под конкретную собаку, что ей интереснее, еда или игра. И на тех её природных инстинктах, к которым она склонна больше, выстраиваем систему тренинга. То есть, маленький щенок приходит, мы ему прокладываем небольшой следочек, где-то на нём будет еда, в конце будет игра. Он учится вычленять запах конкретного человека из массы фоновых. В поле могут ходить другие животные и люди, и первая задача — объяснить, что собака должна идти именно по этому конкретному следу.

- Я так понимаю, со щенка нужно заниматься? Или взрослые тоже подходят?

- В целом, можно и со взрослой собакой начать заниматься. Но, конечно, лучше с молодой, со щенка выстроить правильную базовую работу и уже дальше специализироваться в различных следовых дисциплинах. Там не один норматив.

- Вы сказали, что можно научить любую собаку, у которой все хорошо с носом. Но есть и другие требования к животным?

- Конечно. Допустим, мой керн-терьер тоже прекрасно нюхает и уже знает основы следовой работы. Но она маленькая, в высокой траве ей трудно работать, по грязной поверхности тоже. Собака должна быть подходящей для данного вида спорта в физическом плане и обладать определенной выносливостью, силой духа. Следы в нормативе, в котором я работаю, не каждая собака до конца дойдёт, они длинные и сложные, порядка 1800 шагов. Там 8 прямых, 2 острых угла, остальные углы прямые, одна прямая в виде дуги. На этом следе прокладчик оставляет 7 предметов, которые собака должна найти и обозначить. Выдержка такого следа - 3 часа. И за полчаса до старта след в двух местах пересекает другой человек, это такой отвлекающий фактор. И таких следа мы должны пройти два в разные дни, делают их разные прокладчики, как правило, судят разные судьи. Собака должна обладать достаточно мощной внутренней мотивацией идти.

- А какими качествами должен обладать ее хозяин? Что от него требуется?

- Прежде всего, быть трудолюбивым. Также иметь цель и желание в любую погоду, практически в любое время года заниматься этим. Потому что работа, в основном, проходит в полях, и погода там, соответственно, разная — и дождь, и ветер, и снег бывают.

- Как долго учиться следовой работе?

- Все зависит от способностей человека и собаки. Если говорить про собаку, то базовая работа идет, как минимум 1-2 сезона, если она талантлива, если не очень, может быть и больше. С человеком, опять же, все зависит от способностей. Кто-то осваивает сразу, а кому-то приходится несколько лет над этим повозиться и разобраться с основами того, как собака нюхает, почему она нюхает. Теории распределения запаха, вплоть до того, что как устроен нос собаки, - всё это нужно знать.

- Я так понимаю, сейчас тренерскую работу вы совмещаете с выступлениями на соревнованиях, в том числе в составе команды «Шаг за шагом». Расскажите, что это за объединение, чем вы занимаетесь?

- Это команда единомышленников, в основном, те, кто у меня тренировался. Потом добавились еще люди, которые просто хотят с нами вместе выступать, они из разных городов - Москва, Ярославль, Пенза, из Белоруссии у нас есть один участник. Мы периодически тренируемся вместе, плюс каждый сам, естественно, дома что-то делает. И когда участники готовы выходить на какие-то соревнования, если там есть командное первенство, мы заявляем кроме личного участия еще и команду. Специализируемся именно на следовой работе.

- Есть и другие дисциплины - защита, послушание.

- Это троеборье. Международная дрессировка IJP включает в себя три раздела. Раздел A - след, раздел B — послушание и раздел C - защитная работа. Собака должна уметь работать все три раздела. К примеру, у Омины IJP-3 - это самый высокий уровень в данной дрессировке, он подтвержден на испытаниях. В этой дисциплине мы тоже периодически выступаем.

- Защита и послушание — что это, если простыми словами?

- Послушание – это когда собака, сохраняя концентрацию и внимательность, должна выполнять команды, которые ей дают: сидеть, лежать, хождение рядом, прыжки через барьеры, апортировка предмета, выдержка (лежать по команде достаточно долгое время, не уходя с места). Защитная работа — животным нужно показать свою способность к борьбе с фигурантом. Это человек, который работает на «защите» в специальном обмундировании, защищающем его от укусов. Собака должна найти фигуранта, его также называют помощником судьи по защите, в укрытиях, которые стоят на стадионе размером с футбольное поле. После его нужно удерживать - облаивать, чтобы он никуда не убежал из этого укрытия. Затем подходит проводник, отзывает собаку от фигуранта, все это делается по команде судьи. Фигурант пытается убежать, собака должна его остановить и атаковать по команде проводника. Это вкратце, на самом деле, всё гораздо сложнее.

Об уходе и воспитании

- Вы также отмечали, что важно следить за здоровьем спортивной собаки. В чем она ещё нуждается? Есть ли особенности кормления, отличные от обычных собак, и прочие моменты?

- Конечно. Собака должна обладать физической выносливостью, прежде всего. Для этого требуется питание профессиональными кормами или специальным рационом. Раз в год обязательно сдаем анализы, в том числе крови, проходим осмотр, проверяем, все ли в порядке. Также нужны физические тренинги, нагрузка, особенно, в зимний сезон, когда много перерывов в следовой работе. Требуется много прогулок, беговая дорожка, спортивный зал, определенные упражнения на балансировку и так далее.

- Скажите, а перед соревнованиями животных осматривают?

- Да, на всех соревнованиях обязательно есть ветеринарный врач, который осматривает собаку и допускает ее к соревнованиям. Если собака травмирована или еще что-то, то к состязаниям она не будет допущена.

- Жизнь со спортивной собакой определенно отличается от быта, который ведут обычные владельцы, заводящие компаньонов, охранников. А в чём принципиальное отличие самих четвероногих, обученных следовой работе, от сородичей, находящихся вне спорта? Или это просто более воспитанная собака?

- Воспитание требуется любой собаке, которая живет дома. Она должна быть комфортна в быту, обладать определенными навыками, которые в ней воспитываются с детства. Спортивная собака несколько отличается от той, которая просто живет дома. Допустим, человек, обладает произвольностью поведения, мы можем ничего не делать во время семестра, учась в институте, а перед сессией забросить все развлечения, взять учебники, сесть и за несколько дней выучить, чтобы сдать экзамен. Собака такой произвольностью поведения, как и маленький ребенок, не обладает. Нужно, чтобы дрессировка была частью её жизни. Просто снять с дивана и выйти на соревнования, позанимавшись недельку перед стартом, невозможно. Весь образ жизни подчинён тому, что мы регулярно чем-то занимаемся с собакой. Чтобы она хотела заниматься дрессировкой, для нее это должно быть интересным, совпадать с её жизненными потребностями в еде, игре, в общении. Если этого не происходит, то результат будет не очень.

- Каким образом спорт может пригодиться в жизни? Например, занимался человек с собакой следовой работой, но решил бросить, время же потрачено не зря?

- С дрессированной собакой, конечно, жить интереснее и гораздо проще, потому что она понимает с посуслова, с полувзгляда. Наличие определенной спортивной дрессировки не вредит и хуже никогда не сделает. То есть, чем более обученная собака, чем больше она знает команд и прочего, тем она удобнее в быту.

- Ну и, как мы говорили, любую собаку надо воспитывать. Когда начинать?

- Со щенка, как только он появился в вашем доме. Потому что если этого не делать, собака может вырасти неуправляемой, не соблюдать элементарные правила поведения в доме, вредить. Начинается всё с первого дня, как только щенок к вам приехал, воспитывать его нужно начинать сразу, объяснять ему правила жизни с вами.

- Светлана, спасибо за интересную беседу! В заключение хотелось бы сообщить нашим радиослушателям, что наша гостья прославилась на всю страну и за ее пределами не только как спортсмен и тренер. Собаки из питомника «Псковланд» снимались в фильме «Каникулы строгого режима», съемки которого проходили в Псковской области в 2009 году. На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН FM завершён, до новых встреч!