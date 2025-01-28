Т1 Интеграция запускает демолабораторию с оборудованием Yadro

T1 Интеграция, ведущий российский системный интегратор, открывает демолабораторию на базе оборудования компании Yadro. Новая площадка позволит заказчикам проводить тестирование отечественных решений и моделировать работу комплексных ИТ-инфраструктур в реальных условиях, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
Лаборатория оснащена двумя системами хранения данных (СХД) Yadro Tatlin, в ней располагается свыше 30 серверов Yadro Vegman, связанных высокоскоростными сетевыми соединениями (100 Гбит/с). Наличие данного оборудования позволит проводить комплексные испытания производительности и отказоустойчивости, интеграционные тесты взаимодействия различных отечественных ИТ-продуктов: систем серверной виртуализации и VDI, решений для резервного копирования, почтовых сервисов, систем управления базами данных и др. Мощности лаборатории позволят выстраивать тестовые конфигурации ИТ-инфраструктуры, максимально приближенные к реальным.
Комплексное оснащение лаборатории дает возможность моделировать самые сложные конфигурации тестовых стендов с оборудованием компании Yadro, что будет полезно крупным компаниям для решения задач импортозамещения и отработки процессов миграции с западных продуктов на российские, тестирования взаимодействия отечественных решений между собой.
«Эта демолаборатория — испытательный стенд для реальных задач компаний, переходящих на российские технологии. Мы рассчитываем, что тестирование на нашем оборудовании поможет разработчикам создавать более конкурентоспособные решения и ускорит внедрение отечественных решений в критически важные отрасли экономики страны», — отметил директор по продуктам Yadro Павел Егоров.