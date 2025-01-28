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Общество

В программу Псковской области «Развитие информационного общества» внесут изменения

29.01.2025 15:10|ПсковКомментариев: 0

Вопрос о внесении изменений в постановление правительства Псковской области от 29 декабря 2023 года №540 «О государственной программе Псковской области "Развитие информационного общества"» рассмотрели депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению 29 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Программа уточняется в соответствии с указом президента Российской Федерации. Сейчас финансирование программы составляет 1 миллиард 615 миллионов 698 тысяч рублей, в том числе помимо средств регионального бюджета, подразумевается субсидия в размере 108 миллионов в 2026 - 2027 годах», - сказал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

Настоящий проект составлен в целях актуализации государственной программы Псковской области «Развитие информационного общества». Проект приводит программу в соответствие с государственной программой Российской Федерации «Информационное общество». Вносимые в программу изменения указаны в статье 17.2 закона Псковской области от 6 июня 2008 года № 769-О3 «О бюджетном процессе в Псковской области. 

В финансовое обеспечение программы включены объемы, обеспечивающие выполнение условий субсидий из федерального бюджета в 2026 и 2027 годах, соглашения по которым с Минцифры России находятся в стадии подписания.

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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