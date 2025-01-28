Общество

Псковские депутаты поддержали проект о заблаговременном уведомлении саморегулируемых организаций о проверках

Проект федерального закона о внесении изменений в закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального надзора» рассмотрели депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению 29 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Законопроект предлагает предусмотреть процедуру направления в саморегулируемую организацию (далее - СРО) уведомления контролирующим органом о предстоящих проверках в отношении предпринимателей, которых она объединяет», - пояснил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.

Сейчас законодательством к основным функциям СРО отнесено представление интересов ее членов в правоотношениях с государственными органами, в том числе в рамках проведения проверочных мероприятий органами госконтроля (надзора). Установлена обязанность контрольных (надзорных) органов уведомлять СРО о проверках ее членов, но при этом не предусмотрена процедура заблаговременного направления уведомления в саморегулируемую организацию о таких проверках, что позволило бы ее представителям участвовать в соответствующих мероприятиях по проверке своих членов.

Направлять уведомления СРО предлагается не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения плановой проверки и не менее чем за 24 часа до начала проведения внеплановой проверки.

Депутаты предложили поддержать проект федерального закона.