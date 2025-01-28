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Общество

ВТБ включит самозапрет на финансовые операции уже в феврале

29.01.2025 17:23|ПсковКомментариев: 0

C 1 марта у физических лиц появляется законодательно закрепленная возможность устанавливать запрет на выдачу себе необеспеченного кредита в любом банке через портал Госуслуг, а позже – через МФЦ. Однако клиенты ВТБ у себя в банке смогут воспользоваться самозапретом на различные виды финансовых операций даже раньше, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке. 

Пользователи интернет-версии и приложения банка смогут настроить ограничения самостоятельно. Это позволит им исключить несанкционированное оформление кредита, досрочное снятие денег с вклада, переводы и т. д. Так клиенты смогут минимизировать риски мошенничества. Ограничения возможны по четырем основным типам операций: кредиты, сбережения, платежи и переводы. В приложении будет доступна полная блокировка оформления кредитов онлайн, чтобы исключить риск мошенничества. Также можно ограничить отдельные продукты – настроить запрет на автокредитование или кредиты наличными.

«Первые опции появятся в ВТБ Онлайн уже в феврале: клиент сможет настроить запрет на снятие наличных по QR в банкоматах. В первом квартале будет реализован функционал по ограничению со сбережениями и кредитами, а все остальные опции будут доступны до конца первого полугодия», – заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

У клиента будет опция запретить досрочное закрытие вклада с последующим выводом средств с депозитных счетов через онлайн-каналы или установить специальные условия для таких операций, например, подтверждение по биометрии. Гибкая настройка ограничений на расходные операции в дальнейшем станет доступна для всех типов платежей и переводов: можно будет ограничить или запретить проведение определенных типов транзакций, например, по конкретным категориям (переводы за рубеж, крупные суммы) или по заранее заданным лимитам.

Клиентам также станет доступна настройка приоритетного способа подтверждения операций через опции, недоступные мошенникам – по NFC (с прикладыванием карты к телефону) или по биометрии. Снять самоограничения можно будет в любом отделении банка.

C 1 марта у физических лиц появляется законодательно закрепленная возможность устанавливать запрет на выдачу необеспеченного кредита через портал Госуслуг и с 1 марта по 1 сентября 2025 г. (в зависимости от региона) – через многофункциональные центры с хранением этих данных в кредитной истории заемщика. ВТБ принимает участие в тестировании этого механизма и активно работает над внедрением необходимых изменений в соответствии с новым законодательством.

Теги: #ВТБ
Источник: Псковская Лента Новостей
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