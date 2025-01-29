Общество

Почти 5 миллионов молодых людей в стране не учатся, не работают и не проходят подготовку

По статистике Роструда и Минтруда, по итогам 2023 года в России порядка 4,7 миллиона молодежи не обучается, не работает и не проходит профессиональную подготовку. Учитывая, что в стране около 37 миллионов молодых людей от 14—35 лет, это почти 13%. По данным Минтруда за 2023 год, из 1,6 миллиона выпускников не устроились работать 0,7 миллиона.

«Это не история про ленивых детей, а международная тенденция. В русскоязычной среде их называют «поколение НЕТ». Есть мнение, что на формирование такого поколения повлияли цифровые технологии, которые изменили восприятие работы и образования. Работа с этими ребятами, не вовлеченными в социальную жизнь, — наша стратегическая задача. Мы научились работать с активной молодежью, работа с неактивной — наш большой вызов. Ситуация с «поколением НЕТ» требует пристального внимания, и государство выступает с конкретными мерами для ее решения» рассказал парламентской газете руководитель федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» Григорий Гуров.

Руководитель «Росмолодежи» сообщил о планах агентства в работе с неактивной молодежью и мерах поддержки, реализуемых государством. На вовлечение молодых людей в экономику направлен новый нацпроект «Кадры». В его структуру вошли 4 федеральных проекта. Они посвящены трудоустройству недавних выпускников и предусматривают меры по развитию целевого обучения, производственных практик и формирование гибкой системы профессиональных стандартов. В систему профобразования будут внедряться подходы, которые позволят молодым людям быть максимально готовыми к началу трудовой карьеры. По данным исследования НАФИ, 19% молодых людей определиться с профессией помогает погружение в работу компаний, в том числе профориентационные экскурсии. В приоритетные отрасли экономики направить ребят помогает наш проект «Больше, чем работа», который уже собрал более 35 тысяч участников. Это путешествия по направлению промышленного туризма, в которых ребята знакомятся с системообразующими предприятиями, проходят производственные практики и программы стажировок и трудоустраиваются. В реализацию проекта вовлечены такие ведущие предприятия страны, как ПАО «КАМАЗ», ПАО «Газпром нефть», предприятия корпорации «Росатом» и другие. За это время молодые люди посетили порядка 350 предприятий в 75-ти регионах страны.

«Мы научились работать с активной молодежью, работа с неактивной — наш большой вызов», - подчеркнул Григорий Гуров.