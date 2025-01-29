Общество

Назван максимальный размер пособия по безработице с февраля

Максимальный размер пособия по безработице с учетом индексации с 1 февраля составит 15 044 рублей, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия»).

«С 1 февраля 2025 года размер минимальной величины пособия по безработице составит 1 764 рубля. Размер максимальной величины пособия по безработице с учетом индексации - 15 044 рублей», - сказал Чаплин.

Он отметил, что ситуация на рынке труда в России сейчас демонстрирует рекордно низкий уровень безработицы, который составляет всего 2,6% от численности рабочей силы, пишет РИА Новости.

«Это говорит о том, что экономика страны способна обеспечивать население рабочими местами даже в условиях текущих вызовов и изменений. Такой показатель является одним из самых низких за всю историю наблюдений и указывает на высокую занятость населения», - добавил депутат.