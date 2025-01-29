Общество

Стартовала первая в 2025 году сессия Псковского областного Собрания

Стартовала первая в 2025 году сессия Псковского областного Собрания, она проходит в актовом зале правительства Псковской области. Следить за ходом обсуждения онлайн можно на официальном сайте и страницах парламента в соцсетях.

Заседание началось с парламентского часа, посвящённого деятельности и перспективам развития Псковского государственного университета.

Всего в повестке 15 вопросов. Депутатам предстоит внести изменения в действующие областные законы о государственной гражданской службе, о социальном партнёрстве в сфере труда, о туристской деятельности, о мерах соцподдержки отдельных категорий граждан. Кроме того, вновь будет поднят вопрос об увеличении штрафа за нарушение закона «о тишине».