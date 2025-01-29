Общество

Петр Алексеенко: Когда мы едины, мы непобедимы

Фракция КПРФ в Псковском областном Собрании поддержит предлагаемые меры социальной поддержки ветеранов, кроме того, коммунисты примут активное участие во всех приводимых мероприятиях Года защитника Отечества. Об этом заявил депутат областного Собрания, коммунист Петр Алексеенко на 41-й сессии регионального парламента 30 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Парламентарий напомнил, что в 2025 году отмечаются сразу несколько значимых дат: 80-летие Победы, 25-летие подвигов псковских разведчиков и легендарной 6-й роты. Вопросы подготовки к этим событиям недавно рассматривались в ходе оргкомитета. В частности, говорилось о социальных выплатах ветеранам. Пётр Алексеенко выразил надежду, что и дети войны не будут забыты. Также будет вестись работа в рамках поддержки участников СВО и увековечивания памяти погибших бойцов.

Петр Алексеенко подчеркнул, что КПРФ оказывает постоянную помощь воинам и жителям прифронтовых территорий. В областном отделении разработан и принят план мероприятий по подготовке и проведению 80-летия Победы, фракция принимает активное участие в патриотической работе. Коммунист отметил, что в этом году от всех требуется единение и сплоченность. «Когда мы едины, мы непобедимы», - заключил он.