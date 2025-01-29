Общество

Великолукский суд обязал устранить нарушения прав инвалидов на железнодорожном вокзале

Великолукский городской суд рассмотрел дело по иску транспортного прокурора, защищающего права неопределённого круга лиц, против организации, осуществляющей услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

В обосновании иска прокурор указал, что в ходе нескольких проверок на железнодорожном вокзале были выявлены нарушения прав инвалидов с ограниченными возможностями передвижения. В частности, на вокзале отсутствовали тактильные напольные указатели, а покрытие посадочной платформы было повреждено, выявлены многочисленные ямы и выбоины.

Учитывая нормы закона и обстоятельства дела, судья признал требования транспортного прокурора обоснованными и обязал организацию устранить выявленные нарушения прав инвалидов на территории железнодорожного вокзала в течение 13 месяцев с момента вступления судебного решения в законную силу.