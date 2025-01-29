Общество

Бесплатные курсы русского языка для детей соотечественников проводят в Псковской области

В Псковской области дети соотечественников могут повысить знания русского языка и подготовиться к школе на бесплатных курсах, сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Институт повышения квалификации работников образования проводит обучение по программе «Русский язык как иностранный» на базе общеобразовательных организаций региона.

Программа представляет собой двухнедельный очный образовательный интенсив. Принять в нем участие могут дети иностранных граждан-соотечественников от 7 до 12 лет, не владеющие или слабо владеющие русским языком. Программа направлена на культурно-языковую адаптацию детей к обучению в российской школе.

Для включения в группу необходимо связаться с сотрудниками АНО ПО «Центр содействия переселению «Соотечественник», участие строго по записи: