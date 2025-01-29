Общество

Изменен порядок перевода псковских госслужащих на новую должность

Внесение изменений в закон Псковской области о государственной службе приняли депутаты на 41-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 30 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Как ранее пояснил начальник управления государственной службы и кадров правительства Псковской области Александр Кабанов, главное изменение заключается в том, что теперь госслужащие могут быть переведены на другую должность путем не увольнения, а заключением дополнительного соглашения.

Проект закона Псковской области «О внесении изменений в закон региона "О государственной гражданской службе Псковской области"» (№ 491-ОЗ) разработан в целях приведения закона области №491-ОЗ в соответствие с федеральным законодательством.

Изменения депутаты приняли единогласно.