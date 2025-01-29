Общество

День рождения русской водки празднуют 31 января

Событие, послужившее причиной неформальному установлению Дня рождения водки, произошло 31 января 1865 года. В этот день в Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою», над которой работал в 1863–1864 годах. Диссертация хранится в музее великого учёного — в Санкт-Петербургском государственном университете.

Целью работы было изучение удельных весов растворов спирт + вода в зависимости от концентрации этих растворов и температуры. Другими словами, исследования удельного веса смесей проводились при различных температурах и концентрациях, начиная от безводного спирта до раствора в 50 весовых % и далее до 0%.

В 4 и 5 главах диссертации, названных, соответственно, «О наибольшем сжатии, происходящем при взаимном растворении безводного спирта и воды» и «Об изменении удельного веса при соединении спирта с водою», говорится о результатах исследования водно-спиртовых растворов, в том числе с концентрацией 33,4 весовых % или 40 объёмных %. Совершенно очевидно, что ни о физиологическом, ни о биохимическом воздействии изучаемых систем на живой организм не говорится ни слова.

31 января можно считать днём ещё одного вклада в мировую науку, сделанного великим русским учёным Д. И. Менделеевым.

А как же водка? Этот крепкий алкогольный напиток является смесью ректификованного (пищевого) этилового спирта с водой. Для приготовления водки смесь спирта с водой (сортировку) пропускают через активированный уголь, затем фильтруют. Добавляя в водку настои на травах, семенах, кореньях и пряностях, готовят различные настойки.

Некоторые источники сообщают, что белое хлебное вино привезли в Россию из Скандинавии в XVI веке; другие — что на 100 лет раньше, из Генуи. Имеются сведения и о том, что на Руси крепкие напитки употребляли уже в XI–XII веках, пишет calend.ru.

Также существует мнение, что способ производства водки стал известен в России во второй половине XV века и, вероятно, был обусловлен появлением хлебных излишков, требовавших быстрой обработки. Уже в начале XVI столетия «горящее вино» везли не в Россию, а из неё. Это был первый опыт русского водочного экспорта. Само же слово «водка» появилось в России в XVII–XVIII веках и, скорее всего, является производным от «воды».

По мере развития и совершенствования производства водки в России были достигнуты замечательные результаты с точки зрения очистки и вкусовых характеристик напитка. В петровскую эпоху было положено начало династиям русских водочных заводчиков. С середины XVIII века производством водки, наряду с казёнными заводами, занимались дворяне-землевладельцы, причём качество напитка было поднято на высоту. Прекрасной репутацией пользовались русские «домашние» водки, изготовлявшиеся в хозяйствах князей Куракиных, графов Шереметевых, графов Румянцевых и других.

В конце XIX века впервые в русской истории был введён государственный стандарт на водку. Этому в немалой степени способствовали изыскания известных учёных-химиков Николая Зелинского и Дмитрия Менделеева — членов комиссии по введению водочной монополии. «Менделеевский» вариант водки (крепость 40°) в 1894 году был запатентован в России как «Московская особенная» (впоследствии — «Особая»).

В истории России неоднократно вводилась государственная монополия на производство и продажу водки. Например, в 1533 году в Москве был открыт первый «царев кабак», и вся торговля водкой стала прерогативой царской администрации. В 1819 году Александр I вновь ввёл государственную монополию, которая просуществовала до 1828 года.

Государственная монополия на водку существовала на протяжении всего периода Советской власти. При этом совершенствовалась технология производства напитка, а его качество оставалось на высоком уровне.

Крепость водки в России никогда не была строго регламентирована. Традиционно выпускались разные сорта — 38°, 40°, 45° и даже 56°. В настоящее время существуют и более крепкие сорта.

Однако, отмечая День рождения этого известного напитка, необходимо помнить, что алкоголь наносит вред здоровью. Это подтверждается множеством научных исследований и искалеченными судьбами не только тех, кто злоупотреблял алкоголем, но и их близких.

Не случайно в 1985 году Всемирная организация здравоохранения признала алкоголь и табак наркотическими веществами. В книге Фёдора Углова «Правда о разрешённых наркотиках» отмечается, что 45 граммов спирта, независимо от культуры употребления, однозначно убивают 1000 нейронов головного мозга.